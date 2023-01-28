Erdoğan'dan ''adaylık'' tartışmalarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın kendi adaylığını tartışmaya açan bildirisine yönelik "Bir yılda bir aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için yönü başka tarafa çekiyorlar. Aklınız neredeydi, şimdiye kadar niye bunları söylemediniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

6'LI MASAYA SERT TEPKİ: BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATMAYA BAŞLADILAR

Masadan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar masadan aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Bir yılda bir aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için yönü başka tarafa çekiyorlar. Aklınız neredeydi, şimdiye kadar niye bunları söylemediniz.

"KRONOMETRE SIFIRLANDI"

2017'de kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleri ile yeni yönetim sistemine geçti, yani bu bakımdan, kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.

"SANDIĞA GELİN, SANDIĞA"

Hazır mısınız? 14 Mayıs'ta zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? İnşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sona erdireceğiz. Bırakın eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın, meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Sandığa gelin, sandığa.

"KABAHATLERİ İLE ÖVÜNÜYORLAR"

Ülkemiz yeni bir seçime giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük, bir yandan da şehir şehir dolaşıyoruz. Onların bir masa etrafında dönüp durdukları son bir yılda biz 49 il ziyareti yaparak, ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. 27 yurt dışı ziyareti ile ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Dün Bilecik'teydim. Çıkmışlar, biz 6 kişi bir cumhurbaşkanını yöneteceğiz, o da ülkeyi yönetecek diye kabahatleri ile övünüyorlar.