Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama ile görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı. Karar kapsamında ayrıca; - Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul, görevinden alındı. - Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına, Uğur Yalçın atandı. - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine, Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı. - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları Ahmet Kara, Muhammet Mustafa İmancı, Nesibe Gökçen Batıer, Hicran Köse ve Mustafa Gövyaprak görevlendirildi. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YAPILAN ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLİĞİ ATAMALARI İçişleri Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine de atamalar yapıldı. Buna göre; - İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Mehmet Emin Bilmez, - Personel Genel Müdürlüğüne Nedim Akmeşe, - Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdullah Korkmaz, - Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Muhammet Selami Yazıcı, - Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Mut, - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Önder Bozkurt ve Hamza Taşdelen, - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne Orhan Tatar, - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne Sadi Ergin, - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Nehar Poçan, - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cengiz Gevrek, - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Mustafa Güngör, - Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Davut Düzgün, 3 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Alireisoğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun Tüysüz getirildi.