Erdoğan'dan çok sert açıklama: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 19 Eylül salı günü Genel Kurula hitap edeceğim. bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız.

Genel kurul marjında çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştireceğim. Ziyaretimizde ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte soydaş topluluklarla da bir araya geleceğiz. Ayrıca düşünce kuruluşu temsilcileri ile de istişarelerimiz olacak. ABD iş dünyasının seçkin üyeleri ile görüşecek Türkiye'deki yatırımlarını artırma noktasında konuları ele alacağız.

Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. BM Genel Sekreteri bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu.

Ülkemizin 14 Mayıs-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesinin iş çevrelerine olumlu yansıdığını görüyoruz.

Varsın onlar didişmeye devam etsinler, biz bunları önemsemiyoruz. Sadece işimize bakıyoruz. Bundan sonra aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüşme talep ettik. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİK SÜRECİ

İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmeli. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın, teröristleri gösteriye sevk ediyorlarsa bunlar görevlerini yerine getirmiyor demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor. Benim parlamentom bu konuda nasıl bir tavır takınır bunu herkes takdir etsin. F-16'larla ilgili ne deniyor Temsilciler Meclisi karar vermeden olmaz. Orada Temsilciler Meclisi varsa burada da parlamento var. Parlamentomuzdan nasıl bir karar çıkar, o parlamentomuzun takdiridir.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, AB Türkiye'den kopmanın gayreti içinde. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz.