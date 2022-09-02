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Erdoğan'dan Diyanet'in eğitimcilerinin maaşlarına yüzde 44 zam

Erdoğan'dan Diyanet'in eğitimcilerinin maaşlarına yüzde 44 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in düzenlediği eğitim faaliyetlerinde görevli personelin ücretlerini yüzde 44 arttıran karara imzasını attı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerinin hesaplanmasına ilişkin kararda değişiklik yaptı.

5993 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla gündüzlü kurslarda haftada 25 saat olan sınır 30’a çıktı. Ayrıca Ders görevi verilenlere, fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim-öğretim hizmetlerine destek görevi karşığılında ayrıca ek ders ücreti ödenecek.

Böylece, Diyanet görevlilerinin 25 saat üst sınırı hesapta 36 saate kadar çıkmış oldu. Böylece Diyanet’te ders verenlerin ücreti yüzde 44 oranında zamlandı.

Etiketler diyanet eğitimci kuran kursu zam maaş zammı recep tayyip erdoğan
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