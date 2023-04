Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki: Bunlar para dilenecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nda emeklilere 15 bin TL ikramiye yatırılacağı vaadine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Emeklilerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir. Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir.

"RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA BİNER LİRA OLARAK BAŞLAYAN BU ÖDEMELERİN TUTARINI 2 BİN LİRAYA ÇIKARDIK"

Dünyanın birçok yerinde emekliler ölüme terk edilirken, ülkemizde en çok değer verilen vatandaşlarımız olmuştur. Yeşil alanlarla, yürüyüş parkurlarıyla donattığımız imkanlar öncelikle sizin içindir. Türkiye Yüzyılını da birlikte inşa edeceğiz. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik döneminizi rahatça sürdürmek sizlerin hakkıdır. Bunu da elbette aldığınız emekli maaşı ile yapacaksınız. Geçmişte emekli maaşları çok kötü seviyedeydi. Biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 50 dolardı, biz en son 400 dolara yükselttik. Yurtdışındakilerin emekliliklerini kolaylaştırdık. Emeklilik ile ilgili işlemlerin elektronik devlet üzerinden yürütülebilmesini temin ederek kuyrukların önüne geçtik. Tarihimizde ilk defa bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira olarak başlayan bu ödemelerin tutarını 2 bin liraya çıkardık.

"BİRİLERİ İSTİSMAR SİYASETİ YÜRÜTÜYOR"

Son günleri birileri emekliler üzerinden bir istismar siyaseti yönetmeye çalışıyor. Aynı zat mali seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Hani nerde bu söz? Belediyelerinde toplu taşımadan suya kadar hizmetleri bedava yapma sözü verdiler. Onu da yapmadılar. Çiftçilere bedava traktör vereceğiz dediler, onu da yapmadılar. Anlaşılan şimdi gözlerini emeklilerimize dikmişler. Sizlere sormak istiyorum biz 20 yıldır emeklerimiz başta olmak üzere milletimiz verdiğimiz tüm sözleri tuttuk mu? Tuttuk. Çözeceğiz dediğimiz her sorunu çözdük mü? Çözdük. Eksiklerimiz olabilir ama tüm sözleri tutarak ülkemize çağ atlattık.

"MEMUR, EMEKLİ MAAŞI ÖDEMEK İÇİN PARA DİLENECEKLER PARA"

Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeyi çalışıyor. Neymiş; maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış. Bunun için söz veriyor. Hatırlarsınız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti; nerede namus. bunca insan ne oldu; işlerinden çıkartıldı. Bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi. Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz dediler. Sorun bakalım ülkenin neresinde hangi çiftçiye bedava traktör vermişler. Açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar. Biz 20 yıldır emeklillerimiz başta olmak üzere milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk mu? Yapacağız dediğimiz her projeyi yaptık mı? Yaptık. Verdiğimiz her sözü yerine getirerek ülkemize çağ atlatttığımızı kimse inkar edemez. Allah göstermesin bu kişi ülkenin yönetimine geçerse olacakları ben söyliyim. O maaş artışlarını ikramiye artışlarını yapar mı bilmiyorum ama kesin olan şu ki devlet bütçesinden maaş alan emekli işçi hiç kimse bir sonraki ay hesabına o paranın yatıp yatmayacağını bilemeyecekler. Çünkü bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyor. Bunlar en az 7 kişiye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtmaya en az 50 kişiye de bakanlık dağıtmaya geliyor. Savaş Ay'ın programını hatırlarsanız o size yeter. Eski Türkiye'yi geri getirmeye geliyorlar. Bunları biz söylemiyoruz, bizzat kendilerini söylüyor. Ekonomiyi 2 günde yerle yeksan edecekler. Sonra Amerika'ya gidip memur emekli maaşı ödemek için para dilenecekler para! 3 kuruş için ülkenin gururunu ayağa düşürecekler. Bizim şimdi IMF ile bir ilgimiz yok. Türkiye'yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmek istiyorlar.