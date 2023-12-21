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Erdoğan’dan Sisi’ye tebrik telefonu

Erdoğan’dan Sisi’ye tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak seçim sonuçları için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Etiketler recep tayyip erdoğan sisi mısır telefon tebrik
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