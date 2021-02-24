Erdoğan'ın açıklaması sonrası altın, dolar, euro yükselişe geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda tartışma konusu olan döviz rezervleriyle ilgili olarak, "Rezervler kurdaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldı" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte dolar/TL’deki yükseliş hafta başından bu yana yüzde 2’yi aşarken gün içerisinde kur yüzde 1'den fazla yükselerek 7.1832 seviyesini gördü. Euro/TL ise 8,73 seviyesini geçti.

Şu sıralarda Dolar 7,17 TL'den, Euro 8,73 TL'den, Sterlin 10,14 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 417 TL, gümüş ise 6,41 TL seviyesinde. Bitcoin ise 50 bin 447 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdığını anımsatarak, bunun Türk lirasının maliyetini artıracağını kaydetti.

Onsu 1.808 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 413/416, çeyrek altın 670/684, Cumhuriyet altını ise 2.756/2.786 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

ERDOĞAN: "REZERVLERİ KURDAKİ DALGALANMAYI ÖNLEMEK İÇİN KULLANDIK"

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kamuoyunda tartışma konusu olan döviz rezervleriyle ilgili olarak "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır" dedi.

Erdoğan, “Enflasyonu düşürme, kur istikrarını sağlama, faizleri aşağıya çekme konusundaki kararlılığımızı, attığımız her adımda gösteriyoruz” dedi.

BORSA DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 1.514,45 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,42 puan azalışla 1.514,45 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile metal eşya, makina oldu.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 411,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 12.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 415,77 lirada dengelendi.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.806 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonist baskıların tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların gözden geçirilmesine neden olacağına dair endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.