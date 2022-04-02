Erdoğan'ın gençlere verdiği tavsiye tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği "ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" tavsiyesi üzerine maliyet hesabı yapan muhalefet, Erdoğan'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yaptığı “Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın” çağrı, ekonomik sıkıntı çeken gençler arasında tepkilere neden olurken siyasetçiler de Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Erdoğan gençlere dünyayı gezin demiş. 1703 TL pasaport, 150 TL harç, 1622 TL vize. Bilet ve konaklamayı da ekleyince yurt dışına çıkmaya niyetlenmenin faturası 8 bin TL’den fazla. Gençler nasıl çıksın? Biz geldiğimizde gençler cüzdan rahatlığıyla dünyayı gezecek” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise bir gencin yurt dışına çıkması için giderlerini tek tek şöyle sıraladı:Gençler hazır mısınız?-Pasaport defteri 225 TL-10 yıllık pasaport 1.478 TL-Schengen vizesi 80 Euro, vize başvuru ücreti 400 TL-Yurtdışı çıkış harcı 150 TL-Avrupa'ya ortalama gidiş-dönüş uçak 4.000 TL-3 günlük ucuz otel 150 Euro-Cep harçlığı 150 EuroToplam: 12.300 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve danışmanı, çalışma hayatına İngiltere'de devam eden AKP'li eski vekil Turhan Çömez de Erdoğan'ın sözlerine tepki göstererek, “Bu yaz 7 tıp fakültesi öğrencisini ağırlayacağım Londra'da. Başvuran öğrenci sayısı 3000. Gençler bütün şartları zorluyor da, hükümet ne yapıyor acaba?” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu ise “Sayın Cumhurbaşkanımız, madem gezmelerini istiyorsunuz daha on gün önce 50 TL olan yurt dışı çıkış harcını neden 150 TL yaptınız? Muhtarlar için yapmış olduğunuz yurt dışı gezilerini gençler için de yapabilirsiniz” ifadelerini paylaştı.