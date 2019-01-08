Eren Erdem yeniden cezaevinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem yeniden tutuklanarak cezaevine girdi.
Eren Erdem hakkında dünkü tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etmişti.
Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, sanık Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.
DHA