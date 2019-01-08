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  2. Güncel
  3. 08 Ocak 2019 15:39

Eren Erdem yeniden cezaevinde

FETÖ davasında yargılanan eski CHP'li milletvekili Erden Erdem tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Eren Erdem yeniden cezaevinde
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem yeniden tutuklanarak cezaevine girdi.

Eren Erdem hakkında dünkü tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dünkü duruşmada Eren Erdem hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etmişti. 

Savcılık, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, sanık Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti. 

 

DHA

fetö , eren erdem , chp
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