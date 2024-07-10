Erzincan'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'ın Terzan ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 19.29’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 3.1 şiddetindeki depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.

Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...