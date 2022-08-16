Esad davet etti, Perinçek Suriye’ye gidiyor

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in başkanlığındaki parti heyeti önümüzdeki günlerde Şam’a gidecek.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in başkanlığındaki parti heyeti önümüzdeki günlerde Şam’a giderek Suriye devlet yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Perinçek davetin Suriye’den geldiğini ifade ederek “Gideceğimiz tarihi önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Heyette Ethem Sancak kesin olarak yer alacak. Diğer isimler ise önümüzdeki günlerde netleşecek” dedi.

Perinçek konuyla ilgili yaptığı açıklamada “En yüksek düzeyde devlet görevlileriyle görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Odatv’nin haberine göre Perinçek, Türk devletinin görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, “Biz dış ilişkilerdeki faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti devletimizi bilgilendiriyoruz. Onlarla görüş alışverişi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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