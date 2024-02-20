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''Eşim beni öldürecek'' diyerek ortadan kaybolmuştu: Sakarya Nehri'nde telefon sinyali alındı

''Eşim beni öldürecek'' diyerek ortadan kaybolmuştu: Sakarya Nehri'nde telefon sinyali alındı
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Sakarya'da yaşayan 53 yaşındaki kadın, 112 çağrı merkezini arayarak "eşim beni öldürecek" diyerek şikayette bulundu. 53 yaşındaki Leyla D.'nin telefon sinyalini takip eden ekipler telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Nehirde arama çalışmaları başlatıldı.

Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezine eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar eden 53 yaşındaki kadın; Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünden yürütülen çalışmalarla aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi’nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım talep etti. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. D.'in eşinin ise ekiplere, tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Leyla D.’in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. AFAD, JAK ve STK’lardan oluşan ekiple toplamda 47 personel, 11 araç, 4 bot, ve dron ile arama-tarama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Etiketler sakarya nehir leyla
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