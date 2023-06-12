Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi
Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, Muğla’nın Ula ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı.
Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci’nin içerisinde bulunduğu kamyonet, Muğla Ulu ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi yakınlarında kaza yaptı. Yolun sağındaki şarampole yuvarlanan araçtan fırlayan eski Bakan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol