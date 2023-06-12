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Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi
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Ekonomi eski bakanlarından Nihat Zeybekci, Muğla’nın Ula ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı.

Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci’nin içerisinde bulunduğu kamyonet, Muğla Ulu ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi yakınlarında kaza yaptı. Yolun sağındaki şarampole yuvarlanan araçtan fırlayan eski Bakan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. 

Etiketler ekonomi bakan nihat zeybekçi
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