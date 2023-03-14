Eski Sağlık Bakanı Cevdet Aykan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanı Dr. Cevdet Aykan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Cevdet Aykan 98 yaşında yaşamını yitirdi.



Aykan'ın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilliği, senatörlük, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, sağlık camiamızın çınarlarından Dr. Cevdet Aykan, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum."