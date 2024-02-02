Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı

İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyetlerle yenilemek için sürenin bu yıl sonunda dolacağını açıkladı.

Türkiye'de 1 Ocak 2016 yılında kullanılmaya başlanan yeni tip sürücü ehliyetleri için bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı; ve "Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak." denildi.

2024 yılı ehliyet harcı ne kadar ?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​:

1. “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL,

2. “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL,

3. Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL,

4. “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL,

5. İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL,

6. “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL,

7. “A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL,

8. “B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL,

9. “B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

E ehliyetini yenilemeyenlere verilecek ceza

1. Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL,

2. Yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL,

3. Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL,

4. Ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL,

5. Ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL,

6. Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL.

Öte yandan yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.