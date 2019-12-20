''Ethem Sancak para için her şeyi yapacak bir zavallıdır''

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu "Ulan sen ya 20 milyar doları bir arada görmemiş ya da hiç dayak yememiş" ifadelerini kullanan Ethem Sancak'a tepki gösterdi.

Özel, Tank Palet Fabrikasıyla ilgili tartışmalar sürerken Ethem Sancak’ın birtakım açıklamalar yaptığını belirterek şöyle dedi:

“Sayın Genel Başkanımıza son derece seviyesiz bir üslupla konuşan Ethem Sancak, partimizden gerekli cevabı aldı, yargı önünde de almaya devam edecek.

Bu kez de geçmiş dönem bir AK Partili milletvekilinin ve Türk Eczacıları Birliğinin de geçmiş dönem Başkanı olan Mehmet Domaç’ın da adını kullanarak şöyle bir ifade kullandı: ‘Geçmişte eczacılarla toplantılar yapardık. Özgür Özel’le de çok kavga ettik. Özgür Özel’i bir kere elimden Mehmet Domaç zor aldı’ Hemen Mehmet Domaç’ı aradım, kendisiyle konuştum. ‘Ben böyle bir olay hiç hatırlamıyorum’ dedim. Sayın Domaç dedi ki: ‘Bilmez misin hayal dünyası çok geniştir?’ Dedim ki: ‘Bu konuda şahitlik eder misin?’

‘Ben o Meclisin önceki dönem milletvekiliyim. Açıkça söyleyebilirsin ki Türk Eczacıları Birliğinde böyle bir olay hiçbir zaman yaşanmadı. Ethem Sancak’ın hayal dünyasının ürünüdür’ dedi."

'KUYRUK ACISI ONDANDIR'

"Biz kendisini tanırız, bu benim kendisiyle ilgili zaten yargımdır: Kendisini para için her erdemsizliği yapacak bir zavallı olarak biliriz. Kendisi, Ethem Sancak Türkiye’ye zincir eczaneleri getiremediyse meslektaşlarımın mesleğini elinden alamadıysa ben ve benim gibi arkadaşların mücadelesi yüzündendir, kuyruk acısı ondandır. Ethem Sancak’ın ensesinde olmaya, her şeyin hesabını sormaya da devam edeceğiz.”