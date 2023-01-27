Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Piyasaların merakla beklediği ABD büyüme rakamları açıklandı. Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarken Dolar kuru da 18,80 barajını zorluyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Haftanın son işlem gününde piyasalardaki endişe veren seyir devam ediyor. ABD'den gün gelen veriler sonrasında döviz ve değerli metaller de değer kaybı gözlemleniyor.

Gram altın, ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme sonrasında rekor seviyelerinden geri çekilirken; yatırımcılar, Fed'in faiz artırımı konusundaki olası tutumunu ölçmek için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini beklemeye başladı.

ABD'de açıklanan GSYİH verilerine göre ABD ekonomisi 2022 yılının dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 2,9 oranında büyüdü. Piyasaların genel beklentisi bu çeyrekte ekonominin yüzde 2,6 seviyesinde büyümesiydi. ABD'den dün gelen bu kritik veri sonrası piyasalarda az da olsa bir geri çekilme yaşandı.

Analistler, bu büyümenin Fed'in agresif sıkılaştırma politikasının etkisi ortaya çıkmadan önce gerçekleşen son büyüme olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Çoğu ekonomist hala 2023'ün ikinci yarısına kadar ABD ekonomisinin hafif bir durgunluk göstermesini bekliyor. Yatırımcılar ise genel olarak Fed'in aralık ayında 50 baz puan olan faiz artırımlarını 31 Ocak-1 Şubat toplantısında 25 baz puana (bps) düşürmesini bekliyor.

ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte güçlü büyüme hızını koruduğunu gösteren verilerin ardından dolar endeksi dokuz ayın en düşük seviyelerinden toparlanırken, dolar/TL ise 18,80 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,80 TL'den başlayan Dolar 18,81 TL'den,

20,43 TL'den başlayan Euro 20,45 TL'den,

23,29 TL'den başlayan Sterlin 23,26 TL'den,

14,47 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,81 TL, Euro 20,49 TL, Sterlin 23,33 TL, Japon Yeni ise 14,47 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.923 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.924 Dolar'dan,

1.163 TL'den başlayan Gram altın 1.164 TL'den,

1.870 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.871 TL'den,

7.694 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.699 TL'den,

14,43 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,31 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.935 Dolar'dan, Gram altın 1.170 TL'den, çeyrek altın 1.881 TL'den, Cumhuriyet altını 7.741 TL'den, gram gümüş ise 14,46 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 22 bin 820 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 269 Dolar'dan,

1.567 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.580 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 87,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 87,88 Dolar'dan işlem görüyor.