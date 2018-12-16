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  3. 16 Aralık 2018 12:54

Evden çıkan erkekleri gören polis...

Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evden çıkan erkekleri gören polis...
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Zonguldak'ta gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İncivez Mahallesi ve çevresinde yapılan araştırmalarda İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ev takibe alındı. Adresten çıkan H.K. (26), Ç.P. (37) ve A.A.K. (20) incelendi. İkamette iki kadının para karşılığında fuhuş yaptığı bilgisi alınarak adrese baskın düzenlendi.

 İkamette para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen F.M.(28) ile B.T.(26) isimli kadınlar yakalandı. Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B.(39) ise farklı bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Ö.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA

erkek , fuhuş , kadın , ikamet
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