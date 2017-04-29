Eylem hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bu sabah 07.10-07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalında ve 08.31-09.27 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında 8 olmak üzere eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 07.10-07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalında ve 08.31-09.27 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları ile iki ayrı hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflerin ateş altına alınması sonucu, eylem hazırlığında oldukları belirlenen Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında 8 olmak üzere toplam 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Harekatlarda her iki bölgedeki silah mevzileri ve 5 barınma alanı imha edildi.

Adıyaman'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü çevresinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri, sabaha karşı operasyon başlattı.

Kırsal alanda sürdürülen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamyurdu-Yazıbaşı kırsal bölgesindeki alanda tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının, güvenlik kuvvetlerinin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili gelişmelerin ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.