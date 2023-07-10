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Fabrikadaki temizlik kabusa dönüştü! 47 işçi hastanelik oldu

Fabrikadaki temizlik kabusa dönüştü! 47 işçi hastanelik oldu
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir fabrikada temizlik yapılırken kullanılan tuz ruhu ve çamaşır suyu karışımından etkilenen 47 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir fabrikada kimyasaldan çıkan gazdan etkilenen 47 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

1. OSB'de elektrik malzemeleri üreten fabrikada çalışan 47 işçi, öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine başvurdu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TUZ RUHU VE ÇAMAŞIR SUYU KARIŞIMINDAN ÇIKAN GAZ
AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin yaptığı incelemede, işçilerin, temizlik işlemleri sırasında kullanılan, tuz ruhu ve çamaşır suyunun karışımından çıkan gazdan etkilendiği tespit edildi. Çalışanlardan 5'i, hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

AA

Etiketler sakarya temizlik fabrika tuz ruhu
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