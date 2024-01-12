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Fatih'te değnekçilik operasyonu

Fatih'te değnekçilik operasyonu
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Fatih'te değnekçilik (korsan otoparkçılık) yaptığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Mercan Mahallesi Tacirhane Sokak'ta araçlarını park eden vatandaşlardan otopark ücreti isteyen kişiler olduğu ihbarı aldı.

Bahsedilen sokakta yapılan çalışmalarda, turistlerden park ücreti olarak 250 lira aldıkları tespit edilen S.Ö, Ş.Ö ve O.E. suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan, "Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi gereğince haklarında işlem yapılması için Fatih Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Etiketler fatih operasyon
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