Fenerbahçe, Bruma transferini açıkladı

Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Bruma’nın transferi konusunda Braga ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

TOPLAMDA 6.5 MİLYON EURO

Bruma’nın bonservis bedeli 4.5 milyon euro net + 2 milyon euro bonus, toplam 6.5 milyon euro’ya tamamlandı.

Bruma, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak.