Fenerbahçe, Bruma transferini açıkladı
Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Bruma’nın transferi konusunda Braga ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Fenerbahçe: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
TOPLAMDA 6.5 MİLYON EURO
Bruma’nın bonservis bedeli 4.5 milyon euro net + 2 milyon euro bonus, toplam 6.5 milyon euro’ya tamamlandı.
Bruma, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak.
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