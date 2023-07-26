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Fenerbahçe'de sürpriz Emre Mor gelişmesi

Fenerbahçe'de sürpriz Emre Mor gelişmesi
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Emre Mor sürprizi yaşanıyor. Yapılan transferlerin ardından forma şansı bulma ihtimali düşen milli oyuncu için İngiltere ve İtalya'dan teklifler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Emre Mor'a Serie A ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi. Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan milli oyuncunun bu sezon forma şansı bulma ihtimali oldukça düşük gözüküyor.

İSMAİL KARTAL DÜŞÜNMÜYOR

İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Emre Mor'un transferi için bir engel bulunmuyor. Sarı-lacivertlilere gelecek herhangi bir teklifin kabul edileceği öğrenilirken, Emre Mor'un da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 4.2 MİLYON EURO

Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.

Etiketler emre mor sürpriz gelişme
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