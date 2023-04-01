için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Feribot seferlerine fırtına engeli

Feribot seferlerine fırtına engeli

Feribot seferlerine fırtına engeli
Güncelleme:

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 18.00 seferi ile Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00'de yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. 

DHA

Etiketler gökçeada bozcaada feribot
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
KVKK doğruladı: Sahibinden.com'da on binlerce üyenin verileri sızdı
Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı!
Konsensus'un patronu açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalır mı ?
Çöp poşetine konulup ölüme terk edilen yavru köpek kurtarıldı
Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak? İşte kulislerden sızan rakam
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi
İstanbul’un enflasyonu açıklandı!
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada
Elektrikte indirimli tarifeler belli oldu
Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor