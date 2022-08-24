Festivaller bir bir iptal olurken şimdi de Fanta Gençlik Festivali hedefte

Türkiye’de festivaller çeşitli bahanelerle art arda iptal edilirken, ‘Müdafaai İslam Hareketi’ isimli bir oluşum Milyon Fest Fethiye ve diğer festivallerin yasaklanmasının kendi girişimleri sayesinde olduğunu öne sürüp Malatya’daki Fanta Fest’in iptali için çağrıda bulundu.

Son dört ayda bazı sanatçıların konserleri ve festivaller İslamcı grupların hedef göstermesinin ardından valilikler tarafından çeşitli gerekçelerle yasaklanıyor.

Eskişehir’de Anadolu Fest, Balıkesir’de Zeytinli Rock Festivali gibi ünlü festivaller yasaklanırken, Apolas Lermi, Melek Mosso, Gülşen gibi sanatçıların konserleri de iptal edildi.

Son olarak dün Muğla’da 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye’nin iptal haberi geldi.

Festivallerin iptal edilmesine tepkiler büyürken, ‘Müdafaai İslam Hareketi’ isimli bir oluşum, iptal kararlarının kendi girişimleri sayesinde olduğunu öne sürdü. Oluşumun sözcüsü Erdem Özveren Twitter hesabından Milyon Fest’in iptal ettirdikleri 14’üncü festival olduğunu belirterek, ‘yeni hedeflerinin’ Malatya’da düzenlenecek Fanta Gençlik Festivali’ni iptal ettirmek olduğunu söyleyerek çağrıda bulundu:

“Sevgili Malatyalılar şimdi sıra sizde 25 Ağustos Perşembe Günü Başlayacak Malatya Fanta Gençlik Festivali’nin iptali için yasal bir hak olarak yarın valiliğin numarasını arayıp iptalini isteyin.”

Festival iptaline Eskişehir Anadolu Fest’le başladıklarını öne süren Özveren, son dört ayda iptal edilen konser ve festivalleri sıraladı:

“Eskişehir Anadolu Fest, Niyazi Koyuncu Pendik konseri, Zonguldak Kozlu Müzik Festivali, Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Kazdağı Ekoloji Festivali, Zeytinli Rock Festivali, Gökçeada Meryem Ana Panayırı, ODTÜ Bahar Şenliği, Muş Metin-Kemal Kahraman konseri, Aynur Doğan Bursa ve Kocaeli konserleri, Başkent Kültür Yolu Festivali Mirae konseri, Başkent Kültür Yolu Festivali Ara Malikian konseri, Apolas Lermi Denizli ve Bostancı konserleri, Milyon Fest Fethiye”