FETÖ hakim ve savcılar çin hesap verme vakti geldi

Ergenekon, Balyoz, Şike, Odatv ve 17-25 Aralık gibi kamuoyunu sarsan soruşturmaları başlatan ve yargılamaları yapan dönemin özel yetkili 25 hakim ve savcısı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame hazırlandı.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre; hazırlanan iddianamede şüpheli hakim savcılar hakkında bugüne dek ortaya çıkmayan bir suçlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ergenekon, Balyoz ve Odatv gibi davalarda yargılandıkları sırada yakalandıkları hastalıklar yüzünden hayatını kaybeden ya da intihar eden kişiler için bazı hakim ve savcılar hakkında, “ölüme sebebiyet vermek” suçundan müfettiş soruşturması olduğu ortaya çıktı.

İNCELEME LİSTESİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN İSİM

Hakkında soruşturma başlatılan hakim ve savcılar arasında bir isim dikkat çekti. FETÖ’nün firari savcısı Zekeriya Öz tarafından telefonları dinletilen ve dönemin HSYK’sı tarafından Ergenekon davasından alınarak sürülen eski mahkeme başkanı Köksal Şengün de bu isimler arasında yer aldı.

Kumpas soruşturmalarında ya da yargılamalarında yer alan tüm hakim ve savcıların yer aldığı listede şu isimler var; dönemin özel yetkili savcıları; Cihan Kansız, Savaş Kırbaş, Zekeriya Öz, Hüseyin Kaplan, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Mehmet Murat Dalkuş, Ercan Şafak, Fikret Seçen ile dönemin özel yetkili hakimleri; Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Vedat Yılmazabdurrahmanoglu, Mehmet Erdoğan, Mehmet Karababa.

“VATANA İHANET ETTİLER”

Şüpheli hakim savcılar için, “Gizli tanık olarak dinlenen teröristler ve vatan hainlerinin beyanları delil kabul edilerek açılan ve kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" adıyla bilinen düzmece davalarda, sanıklara yasal haklarını vermemek, sahte belgeleri delil olarak kabul etmek, evvelce mevcut olmayan delilleri ortaya çıkarmak, gerçek delilleri gizlemek ve gerçek failleri serbest bırakmak suretiyle bilerek ve isteyerek teröristlere ve vatan hainlerine yardım ettikleri, iftira attıkları, sahte delil oluşturdukları, TSK mensuplarının tasfiye edilmesine yardımcı oldukları, görevlerini kötüye kullandıkları, ölüme sebebiyet verdikleri, masumiyet karinesini ihlâl ettikleri ve vatana ihanet ettikleri” suçlamaları yer aldı.

HAYATINI KAYBEDEN O İSİMLER

Kuddusi Okkır: Örgüt finansörü olmakla suçlanıyordu. Cezaevinde kansere yakalandı. Onlarca tahliye talebi reddedilen Okkır, tahliye edildikten 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaşif Kozinoğlu: MİT Orta Asya Başmüşaviri iken tutuklanan Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmişti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili savcılık inceleme başlatmış ancak bir sonuç çıkmamıştı.

Ali Tatar: Yarbay Ali Tatar tahliye edildikten sonra hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldığını öğrenince evinde beylik tabancası ile intihar etmişti.

Albay Berk Erden de Yarbay Ali Tatar gibi beylik silahı ile yaşamına son verdi.

İlhan Selçuk: 83 yaşında sabaha karşı gözaltına alınan ve 2 gün boyunca sorgulanan Selçuk, serbest bırakıldıktan 2 gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Türkan Saylan: 79 yaşında kanser tedavisi gördüğü sırada gözaltına alındı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Saylan, 1 ay sonra hayatını kaybetti.

KANSER HASTASI TÜRKAN HOCA'NIN EVİ SABAH BASILMIŞTI

Türkan Saylan'ın evina sabahın erken saatlerinde polis baskını yapılmıştı.

Polislerin geldiği sırada Türkan Saylan evdeydi. Çünkü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı’nda süren tedavisine hafta sonu için ara verilmişti. Ancak bir sağlık görevlisi, değerlerinin ölçülmesi için Saylan’dan kan alıyordu. Avukat Aydeniz Tuskan, Saylan’dan alınan kanda değerlerin düşük çıktığını ve hemen hastaneye dönmesinin istendiğini söyledi.