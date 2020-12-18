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  3. 18 Aralık 2020 14:23

FETÖ’cü emniyet müdürlerine ceza yağdı

15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Gürsel Aktepe, Hasan Hüseyin Gerçek, Lokman Kırcılı Zeki Taşkın, 15'er yıl hapse mahkum edildi.

FETÖ’cü emniyet müdürlerine ceza yağdı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet Müdür eski Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın, “anayasala düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

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