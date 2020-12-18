FETÖ’cü emniyet müdürlerine ceza yağdı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet Müdür eski Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın, “anayasala düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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