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  3. 18 Mayıs 2017 19:58

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Antalya'da Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Antalya'da, Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheli, 1 Suriyeli kaçak ile şüphelileri yurtdışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen 8 kişi yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Kaş İlçesi'nden Yunanistan'ın Meis Adası'na yasadışı yollardan kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen F.C., E.C., Y.D.F., Ş.F., M.K., Y.K. ile Suriyeli B.H. ve yanlarında götürmeye çalıştıkları 4 çocuk yakalandı. Şüphelilerden E.C. ve M.K.'nin FETÖ/PDY'ye 'üye olmak 'suçlamasıyla İstanbul ve Düzce'de aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

 E.C. ve M.K.'nin yanı sıra diğer şüphelilerden Y.D.F., Ş.F. ile Y.K.'nin terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen S.K., S.S., T.S., M.S., Ö.Ö., A.O.Ö, Y.D. ve E.B. de eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.Ö., Y.D., E.B., Y.K., M.K., F.C. ve Y.D.F çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.O.Ö. ve Ş.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan E.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Türkiye'ye yasadışı yollardan giren Suriyeli B.H. de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

kaçış , meis adası , fetö