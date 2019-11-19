FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü: 79 gözaltı var!

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 77 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturmanın örgütün finansal yapılanmasıyla ilgili olduğu öğrenildi.

Örgütün "Hawala" sistemiyle üyelerine 20 milyon dolarlık bir finans sağladığı tespit edildi.

Sistemin bankacılık sisteminin dışında gerçekleştirilen bir işlem olduğu biliniyor.

Türkiye’ye yasa dışı para transfer etmeye çalışan çeteye baskın

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

“Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor.

Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya'daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.

Alman yetkililer, Türkiye’ye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefil olduğuna dikkat çekiyor.

Almanya’da bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

