Feyza Altun'dan gözaltında rakı açıklaması

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan avukat Feyza Altun, gazeteci Fatih Altaylı'nın "savcıdan 1 kadeh rakı içmek için izin almış" iddiasına yanıt verdi.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun, gazeteci Fatih Altaylı'nın "Gözaltı sırasında rakı" açıklamasını düzeltti. Bir iletişim kazası olduğunu ifade eden Altun,"Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim" diyerek gözaltına alınmadan önce rakı içtiğini söyledi.

Altun sosyal medya hesabı X’den şunları söyledi,

“Geçirdiğim soruşturma ile alakalı olarak söylemem gerekenleri fazlasıyla söylediğimi düşünüyorum. Ayrıca dün ifademi de verdim. Bu sebeple bu aşamada tekrar bir açıklama yapmama kararı aldım”

Polisler eve gelince rakı içtiği iddialarını reddeden Altun, “Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bi tek rakı içiyordum dedim. Gözaltı sürem başladığı andan itibaren içki falan içmedim” ifadelerini kullandı.

Polisler eve gelince rakı içmenin mümkün olamayacağını söyleyen Altun, “Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir durum oluşacağından olayı düzeltmek istedim. Yeterince yanlış anlaşılma yaşandığını düşünüyorum 5 gündür. Çocuğum bir travma yaşadı, endişeli. Lütfen çocuğumla ilgilenmeme izin verin" ifadelerini kullandı.