Fıskiyeden dinazora... Gökçek Ankapark için servet harcamış

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve tartışmalara neden olan Ankapark projesine harcadığı para kalem kalem hesaplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve tartışmalara neden olan Ankapark projesine harcanan paranın miktarını kalem kalem açıklamaya devam ediyor. Belediye tarafından İsraf Sayfası ismiyle erişime açılan listede 2012 ve 2018 yılları arasında yapılan ihalelerde Ankapark için belediyenin kasasından toplam 801 milyon 288 bin dolar çıktığı kaydedildi.

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, proje kapsamında hayvanat bahçesi yenileme alanında kullanılması planlanan ve farklı tarihlerde altı ayrı ihale ile satın alınan 70 kalem oyuncak için toplam 45 milyon 157 bin dolar ödeme yapıldı. Yine hayvanat bahçesi yenileme alanı için kullanılacak hayvan heykellerinin de hak ediş tutarı 1,3 milyon dolar olarak tespit edildi. Ankapark harcamalarında dikkat çeken diğer kalemlerden birisi de hız treni oldu. Hız treni eğlence üniteleri için 33 milyon 286 bin dolar ödeme yapılırken, 33 kalem aydınlatma malzemesi ve 202 metrelik müzikli görsel fıskiye için belediyenin kasasından 14 milyon 822 bin dolar çıktı.

HİÇ KULLANILMAYAN TELEFERİĞİN BEDELİ 50.4 MİLYON DOLAR

En maliyetli kalemlerden birisi ise Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilen, Hayvanat Bahçesi Teleferik Yapım işi oldu. Bugüne kadar hiç kullanılmayan teleferiğin belediyeye maliyeti 50.4 milyon doları buldu. Maliyetli işlerden biri de "Roller Coster ve Küçük Türkiye" projesi oldu. Proje kapsamında müteahhitlere ödenen paranın toplam miktarı 14 milyon 545 bin dolar oldu. Harcama kalemleri arasında tanıtım filmlerine ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre Temapark tanıtım filminin televizyonlarda yayınlanması için 3 milyon 152 bin dolar, 20 dakikalık 3 boyutlu Otorobot Stereoskopik Sinema Filmi için de 1 milyon 923 bin dolar harcandı. Lazerli oyun çadırının da belediyeye maliyeti 6 milyon 328 bin doları bulurken otorobot gösteri binası için de 6 milyon 166 bin dolar harcandı. Nuh'un Gemisi için de 698 bin dolar ödendi.

DİNOZORLAR İÇİN AYRINTILI TABLO

Ankapark’ın en tartışmalı harcamalarının başında gelen dinozorlar için yapılan ihaleler, tabloda daha ayrıntılı şekilde yer aldı. 2013 yılında yapılan üç ayrı ihale kapsamında dinozorlar için toplam 7 milyon 923 bin dolar harcandı. Buna göre 91 kalem dinozor ve kamuflaj malzemeleri alım işi için 4 milyon 762 bin dolar, hareketli, dinozor, yapay ağaç ve banklar için 2 milyon 466 bin dolar, dinozor iskeletleri ve fosiller için de 694 bin dolar harcama yapıldı.

DW Türkçe