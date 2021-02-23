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  3. 23 Şubat 2021 18:59

Gara'ya hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gara'ya hava harekatı: 8 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."

 

İHA

pkk , terörist , gara
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