Gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti

50 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Aydın Engin 82 yaşında hayatını kaybetti.

8 Mart'ta geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrasında yoğun bakıma kaldırılan, Türkiye medyasının en kıdemli isimleri arasında yer alan gazeteci - yazar Aydın Engin, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Engin'in ölümü, başta onunla birlikte çalışma fırsatı bulanlar olmak üzere basın camiasını yasa boğdu.

'YORGUN VE HASTA OLMASINA RAĞMEN GEZİ PARKI DAVASINA DESTEK İÇİN GELMİŞTİ'

Gazeteci İsmail Saymaz, aslında Engin'in meslek aşkını da anlatan şu mesajı paylaştı:

"Birkaç ay önce Çağlayan Adliyesi’nin önünde karşılaşmıştık. Yorgun ve hasta olmasına rağmen Gezi Parkı Davasına destek için gelmişti. Son nefesine kadar yazdı, gazetecilik yaptı. Aydın abiye rahmet, eşi Oya Baydar’a sabır diliyorum."

'GAZETECİLİK AŞKINI HİÇ BIRAKMADI'

İlk olarak Yeni Ortam'da birlikte çalıştığı, Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu'nun oğlu, akademisyen Özgür Mumcu, taziye mesajında "Gazetecilik aşkını hiç bırakmadı. Üzgünüm" ifadesini kullandı.

'GÜLE GÜLE AYDIN ABİ'

Cumhuriyet gazetesinden eski çalışma arkadaşı, şimdilerde Adalar Belediyesi Başkanlığı görevinde bulunan Erdem Gül, üzüntüsünü "Ah. Güle güle Aydın Abi" sözleriyle dile getirdi.

'SON ANA KADAR BÜTÜN YAZILAN HABERLERİ OKUYOR, HATALARI DÜZELTİYORDU'

Engin'in son durağı olan T24'ün Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, "Aydın abi, son ana kadar bütün yazılan haberleri okuyor, hataları düzeltiyordu. Her zaman gazeteciydi... Çok üzgünüm" dedi.

'ÇOK GÜZEL ABİMİZDİN SEN'

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu, usta ismi şu sözlerle uğurladı: "Sen bizim çok dolu dolu abimizdin Aydın abi. Tepeden tırnağa gazeteciydin bir kere. Samimiydin, fedakardın, kızarken bile tatlı dilliydin. Çok güzel abimizdin sen."

TİYATRODAN GAZETECİLİĞE, CEZAEVİNDEN TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜNE: AYDIN ENGİN'İN HAYATI

Terzi Sadık Engin ile Adalet Engin'in oğlu Aydın Engin 12 Şubat 1941'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenimini 1957'de Ödemiş Lisesi'nde tamamladı. Ardından girdiği ve bir süre öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bırakarak, aktif siyaset, gazetecilik ve tiyatro dünyasına adım attı.

Üniversite öğrenimi sırasında bir yandan da Gençlik Tiyatrosu'nda amatör tiyatroya başladı. Sonrasında hukuk öğrenimini bırakıp tiyatroculuğu meslek olarak seçti.

YILMAZ GÜNEY'İN ÖZEL SENARİSTİYDİ

Yedek subay öğretmenliği sırasında ilk oyunu olan 'Aykırı'yı yazdı. Oyun, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelendi. Aydın Engin, bu toplulukta dramaturg ve oyuncu olarak işe başladı. Aynı yıl, Yılmaz Güney'in özel senaristi olarak çalışmaya başladı. Yeşilçam için pek çok senaryo yazdı ancak imzasını koymadı: "Yeşilçam sinemasına çok sayıda senaryo yazdım. Derken Yılmaz Güney’in 'Ghost writter'i oldum. Yani senaryoyu ben yazdım afişte ya takma ad kullandık ya da Yılmaz Güney imzasını."

1967'de Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Umur Bugay ve Müjdat Gezen'le birlikte Halk Oyuncuları'nı kurdu. "Devri Süleyman" adlı oyunu yazdı ve yönetti. Oyun büyük ilgi gördü.

1969'da tiyatroculuğu bırakarak gazeteciliğe başladı. Haftalık Yeni Ortam dergisinde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. 12 Mart 1971 darbesi sırasında tutuklandı. Tahliye olduktan sonra artık günlük bir gazeteye dönüşen Yeni Ortam'da Yazı İşleri Müdürü oldu ve aynı gazetede köşe yazıları yazdı.

12 Mart sonrasında kurulan ilk sosyalist parti olan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kurucuları arasına katıldı. Partinin kurucularından, akademisyen/edebiyatçı ve aktivist Oya Baydar ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ekim dünyaya geldi.

1974 yılında eşi Oya Baydar ve Yusuf Bahadınlı ile İlke dergisini kurdu. 1976'da Politika Gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 'Tırmık' adlı sütununda köşe yazıları yayımlamaya başladı.

YANLIŞLIKLA TAHLİYE EDİLİNCE YURT DIŞINA GİTTİ, 12 YIL DÖNEMEDİ

1980'de tutuklu olduğu sırada bir başka davadan ötürü 7,5 yıl hapse mahkûm oldu, ancak bir yanlışlık sonucu tahliye edilince Haziran 1980'de yurt dışına gitti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 12 yıl boyunca yurda dönemedi; yaşamını siyasi mülteci olarak Almanya'da sürdürdü: "Kimse sürmedi, biz kaçtık. Bu nedenle siyasi göçmenlik demeyi tercih ediyorum."

Bu arada hakkında gıyaben açılan davalarda ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI

Aydın Engin Frankfurt'ta sonraki altı yıl boyunca geçimini taksi şoförlüğü yaparak sürdürdü.

1991'de çıkan kısmi aftan yararlanarak Türkiye'ye döndü; kısa süre Sağmalcılar Cezaevi'nde hapis yattı. Sürgündeki Almanya yıllarını "Ben Frankfurt'ta Şoförken" adıyla kitap yazdı. 1992-2002 arasında Cumhuriyet gazetesinde habercilik, köşe yazarlığı ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.

2002'de Cumhuriyet'ten ayrıldı. Birgün gazetesinin kuruluşunda yönetici olarak görev aldı ve bir süre Tırmık köşesini yazdı. Daha sonra Agos'ta köşe yazıları yazmaya başladı.

1 Eylül 2009'da T24'ün kuruluşunda yer aldı.

75 YAŞINDA CUMHURİYET DAVASINDA GÖZALTINA ALINDI

2015 Ağustos'unda yeniden Cumhuriyet gazetesine döndü. Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin 'FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla tutuklandığı soruşturmada gözaltına alındı, halen devam eden yurt dışına çıkışını yasaklayan 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

'KIDEMLİ BİR BASIN SANIĞIYIM'

"Ben kıdemli bir basın sanığıyım. Hayatımda bu kadar ahlaksız bir dosya görmedim. Saçma demiyorum, ahlaksız diyorum" dediği davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nda, gazete yazar ve yöneticilerinin tutuklu yargılandığı davada tartışmalara neden olan aleyhte tanıklık yapan ve Cumhurbaşkanlığı'na şikâyet dilekçesi de yazdığı ortaya çıkan Alev Coşkun'un yönetime gelmesinin ardından Cumhuriyet'ten ayrılarak T24'teki köşesine döndü.

Türk medyasının 'Aydın ağabeyi', bugün hayata gözlerini yumdu.