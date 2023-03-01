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Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı

Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
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Gazeteci Gökhan Özbek sosyal medya hesabından kendisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbek, "Ankara Emniyeti’nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum… Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı. 

Etiketler gazete Gazeteci Gökhan Özbek gözaltı
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