Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Gazeteci Gökhan Özbek sosyal medya hesabından kendisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Gazeteci Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı verildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbek, "Ankara Emniyeti’nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum… Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.
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