Gazze'de 7 İsrailli askeri öldürdü

Kassam Tugayları, Gazze'nin bazı noktalarında İsrail ordusuna ait askeri araçları hedef aldığını ve 7 İsrailli askerin öldüğünü açıkladı.

Gazze’de çeşitli bölgelerde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail ordu birliklerine karşı ani baskınlar düzenledi. Kassam Tugayları İsrail ordusunun askeri araçlarını hedef aldığını ve 7 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

KASSAM TUGAYLARI TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze şehrinin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait 5 tank ve 2 buldozeri, Yasin 105 tanksavar füzesi, top mermisi ve el yapımı patlayıcılarla hedef aldığını belirtti.

"7 SİYONİST ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Açıklamada ayrıca, ''Kassam mücahitleri, Gazze şehrinin kuzeyinde sıfır mesafeden 7 Siyonist askeri öldürdü ve aynı yerde bulunan iki personel taşıyıcı araç ve bir tankı Yasin 105 füzeleriyle hedef aldı.'' ifadelerine yer verildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Kassam mensuplarının, Gazze şehrinin batısı, Kerem Ebu Salim ve Cuhr ed-Dik bölgelerindeki İsrail birliklerine de top ve roketlerle saldırılar düzenlediği kaydedildi. Öte yandan, Kassam Tugayları'nın öldürdüğünü açıkladığı 7 askere ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.