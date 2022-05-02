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Gel de çıldırma! Tarlada 1, markette 5,5 TL!

Gel de çıldırma! Tarlada 1, markette 5,5 TL!

Nisan ayında elma 5,5 kat, salatalık 5 kat, kabak 3,8 kat, karnabahar ve pırasa 3.7 kat, yeşil mercimek 3.5 kat, patlıcan ve nohut 3.4 kat, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve kuru incir ise 3.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı.

Posta’nın haberine göre, dalında 2 lira olan elma markette 11 liraya, 3,2 lira olan salatalık 16,10 liraya, 3,80 lira olan kabak 14.20 liraya, 3.10 lira olan karnabahar 11.60 liraya çıktı. 1 litre süt ise üreticiden 5.4 liraya alınıp markette 14.1 liraya satıldı.

Bu fiyat artışların enflasyona da neden olduğu belirtildi. TÜİK’e göre gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 70’i aşıyor. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ise fiyat artışlarını “Bazı ürünlerde arz azlığı yaşanıyor. Gübre fiyatları nisanda, marta göre düştü ama yıllık artış yüzde 200’ü geçti. Mazot maliyeti yükseldi. Besi yemi önceki aya göre yüzde 5.6 arttı. Süt yem paritesi 1’in altında yani 0.87. Üretici 1 kilo süt satarak 1 kilo yem alamıyor” diye yorumladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya daha çok sürülmesi bekleniyor. Ürünlere olan arzın artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacağı ifade edildi.

Posta

Etiketler market tarla fiyatlar tarla fiyatları market fiyatları
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