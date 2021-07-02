  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gıda ürünlerinin olduğu dolaba girip video paylaştı

Gıda ürünlerinin olduğu dolaba girip video paylaştı

Gıda ürünlerinin olduğu dolaba girip video paylaştı

Konya'da Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerinde bir çalışan, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarı'nda, bir dükkanda çalışan birisi gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girdi.

O ana ait görüntüleri arkadaşına çektiren vatandaş, görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla  'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

Etiketler insan sağlığı buzdolabı gıda ürünleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP'nin yeni hedefi, sinema oyuncuları oldu
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a yükseldi!
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları belli oluyor: İşte tahmini zam oranı
İşte bir döneme damga vuran ünlülerin son halleri
Buket Aydın'dan kırmızı gecelikten sonra şimdi de derin dekolteli paylaşım
Erdoğan'ı eleştirmişti... Erdoğan'ın akrabası gözaltında!
Bloomberg'ten Erdoğan analizi: ''Eskisi gibi Beyaz Saray'a erişimi yok''
Şeytanın aklına gelmez... ''Uyuyan'' banka hesaplarını dublörle boşaltmışlar
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Hafta sonu için plan yapanlara kötü haber
Biontech aşısı yaptıranlara 3. doz uyarısı