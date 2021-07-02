Gıda ürünlerinin olduğu dolaba girip video paylaştı

Konya'da Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerinde bir çalışan, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarı'nda, bir dükkanda çalışan birisi gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girdi. O ana ait görüntüleri arkadaşına çektiren vatandaş, görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla 'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı. Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.