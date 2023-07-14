Göçmen kaçakçılarına operasyon: 18 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda

18 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

1 Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı.

Yakalananların 6’sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

2 Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek.