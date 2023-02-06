Gözyaşlarına hakim olamamıştı: Volkan Demirel'den yeni çağrı

Kahramanmaraş’taki depremin ardından gözyaşları içinde yardım isteyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yeni bir çağrıda bulundu.

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremde şiddetli yıkımın yaşandığı Hatay'dan bir yardım çağrısında daha bulundu.

Sosyal medyadan açtığı canlı yayında gözyaşlarına boğulan Demirel, "Ne kadar imkân varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Diyerek yardım çağrısında bulunana Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel bir paylaşım yaparak depremzedeler için yardım çağrısında bulundu. Çevre illerde aynı şekilde sadece Hatay değil. Rica ediyorum, Allah rızası için yardım." ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOCUK BEZİ, BİBERON VE EMZİK GETİRİN"

Volkan Demirel, çok konuşulan paylaşımının ardından, yıkılan binaların göründüğü bir video da paylaştı. Demirel, son olarak yaptığı paylaşımda, "Lütfen 1 yaş çocuk bezi, biberon, emzik getirin..." mesajını paylaştı.