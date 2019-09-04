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  3. 04 Eylül 2019 22:40

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de yapılan operasyonda gri listede yer alan terörist Harun Başlık etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı operasyonun MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonu olduğu açıkladı.

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konu hakkında yapılan açıklama şöyle oldu:

İçişleri Bakanlığı: Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda  300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirilmiştir.

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