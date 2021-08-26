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Gülhane Parkı’nda havan mermisi bulundu

Gülhane Parkı’nda havan mermisi bulundu

İstanbul Fatih’te bulunan Gülhane Parkı'nda kazı çalışması yapan ekipler patlamamış tarihi havan mermisi buldu.

Fatih'te bulunan Gülhane Parkı’nda sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kamera sistemlerine ait kabloların yenileme çalışması yaptığı esnada yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda patlamamış havan mermisi buldu.

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler oradan uzaklaşarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamamış havan mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Daha sonra mermi inceleme için götürüldü.

Etiketler gülhane parkı havan mermisi havan mermi
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