Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı polise takıldı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 373 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında 373 kilogram kokain ele geçirildi." dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında; 373 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı."
Güney Amerika’dan Ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-20” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 4, 2024
3️⃣7️⃣3️⃣ Kg Kokain ele geçirildi❗️
Operasyonlarda 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/GmFJegJSLW
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