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Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı polise takıldı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 373 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında 373 kilogram kokain ele geçirildi." dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Güney Amerika’dan ülkemize kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-20' operasyonlarında; 373 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı."

Etiketler Ali Yerlikaya kokain güney amerika
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