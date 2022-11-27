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Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü

Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü
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Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı Yangyang ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü. Yerel saatle 10.50 sıralarında yaşanan kazada yere çakılan helikopter alev aldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye gönderildi. Yangının söndürülmesinin ardından helikopterdeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Helikopterin Sokcho, Goseong ve Yangyang ilçelerindeki yerel yönetimler tarafından orman yangınlarına karşı faaliyetler yürütmek için kiralandığı öğrenildi.

Etiketler Güney Kore helikopter
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