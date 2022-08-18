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Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti

Bulgaristan vatandaşlarından sonra Gürcistan vatandaşları da alışveriş için Türkiye'ye gelmeye başladı.

Bulgaristan vatandaşlarından sonra şimdi de bir başka komşu ülke olan Gürcistan'ın vatandaşları sınırdan Türkiye'ye girerek alışveriş yapmaya başladı.

BİR YANDAN DA BULGARLAR ALIŞVERİŞLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, her hafta akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmazken, giyimden zücaciyeye tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. Şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila ederken aldıklarını taşımakta güçlük çektiği görüntüler dikkat çekiyor.

LİTRE LİTRE YAĞ TAŞIDIKLARI ANLAR GÜNDEM OLDU
Bununla birlikte Twitter'da gündem olan bir videoda bir kullanıcının çektiği görüntüler dikkat çekti. Tıpkı Bulgarlar gibi Gürcistan vatandaşları da alışveriş için Türkiye'yi tercih etti.

"HERKES YAĞ SEVKİYATI YAPIYOR"
Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Gürcülerin bidon bidon sıvı yağ taşıdıkları görüldü. Söz konusu kişi çektiği videoda, ''Burası Batum girişi. Herkes Türkiye'den Gürcistan'a yağ sevkiyatı yapıyor'' ifadelerini kullandı.

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Etiketler türkiye ayçiçek yağı gürcistan
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