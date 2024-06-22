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Gürcistan'da deprem: Türkiye'de de hissedildi

Gürcistan'da deprem: Türkiye'de de hissedildi
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AFAD, Gürcistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Türkiye'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gürcistan'da saat 17.08'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 14.63 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Gürcistan  deprem türkiye ardahan KARS Artvin Iğdır Ağrı
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