Gürsel Tekin: ''Vatandaş icralık oldu''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Ankara Adliyesi İcra Mahkemeleri önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin iktidar olduğu 16 yıllık dönemde icra dosyalarındaki artışa dikkat çeken Tekin, "İcralık nüfusumuz Hollanda nüfusundan fazla. Her gün 7 bin icra dosyası açılıyor. 2001 krizinde 8 milyon 600 bin icra dosyası vardı, şimdi 19 milyon 900 bin dosya var. Adalet sarayları, İcra İflas Sarayları'na dönüştü. Bu bina da AKP Genel Merkezi'ne yürüyerek 5 dakika uzaklıkta. Türkiye'nin hali bu." dedi.

