Vücutta biriken toksinlerden kurtulmanın en kolay yolu
Vücutta biriken toksinlerden kurtulmanın en kolay yolu
Bakanlık ''mevsimsel'' dedi ama ''ölümcül uyarısı'' geldi !
Bakanlık ''mevsimsel'' dedi ama ''ölümcül uyarısı'' geldi !
Dikkat ! Türkiye'de bu hastalığın görülme sıklığı artıyor
Dikkat ! Türkiye'de bu hastalığın görülme sıklığı artıyor
Android telefonu olanlar dikkat ! Bu sabah başladı
Android telefonu olanlar dikkat ! Bu sabah başladı
Dolar düşüşe geçti; işte günün ilk rakamları
Dolar düşüşe geçti; işte günün ilk rakamları
Kart borcu yapılandırmada iki müjde daha
Kart borcu yapılandırmada iki müjde daha
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli ! O illerimizde okullar tatil edildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Ocak 2019 11:10

Gürsel Tekin: ''Vatandaş icralık oldu''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, AK Parti Hükümeti döneminde icra dosyalarındaki artışa dikkat çekti.

Gürsel Tekin: ''Vatandaş icralık oldu''
A+ A-

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Ankara Adliyesi İcra Mahkemeleri önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin iktidar olduğu 16 yıllık dönemde icra dosyalarındaki artışa dikkat çeken Tekin, "İcralık nüfusumuz Hollanda nüfusundan fazla. Her gün 7 bin icra dosyası açılıyor. 2001 krizinde 8 milyon 600 bin icra dosyası vardı, şimdi 19 milyon 900 bin dosya var. Adalet sarayları, İcra İflas Sarayları'na dönüştü. Bu bina da AKP Genel Merkezi'ne yürüyerek 5 dakika uzaklıkta. Türkiye'nin hali bu." dedi.
 

icra , gürsel tekin , icra dosyası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM