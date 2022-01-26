Güzel Gıda Hakkında - Güzel Ada Gıda ile Organik, Vegan, Glutensiz ve Sağlıklı Beslenme

Sizlere bugün; organik, vegan, glutensiz ve sağlıklı beslenme üzerine gıda ürünleri sunan Güzel Ada Gıda’dan bahsetmek isterim.

Güzel Gıda; sağlıklı yaşam için sporla birlikte doğru beslenmenin de önemini fark etmiş, bu düsturu kendi hayatında da uygulamış ve ürün bazında bu doğrultuda çalışmalar yaparak markalaşmış, yerli bir aile firması.

Genç bir ekibin bir araya gelerek kurduğu Güzel Ada Gıda; kendilerinin yemedikleri, sevdiklerine yedirmedikleri hiçbir katkı maddesini; ürün gamları içerisinde bulamayacağımızı belirtiyor. Bunların içerisine GDO, emulgatörler, aromalar, renklendiriciler, MSG, koruyucular da giriyor.

Ayrıca ilaç niteliğinde hiçbir ürüne de yer vermiyor Güzel Gıda.

2012’de Güzel Ada Gıda ismiyle kurulan şirket, 6 kıtadan tedarik edilen ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunuyor.

Ürün gamının tamamı Vegan, Vejetaryen, Glutensiz, Helal ve Kosher olan firma tesislerine; hayvansal gıda girmiyor.

Bunun yanı sıra ürün gamının %88’i, yurt içi ve yurt dışında geçerli Organik Tarım sertifikalı.

Güzel Ada Gıda; kurumsallık içinde kaybolmadan, samimiyetle çalışmayı ilke edinmiş bir marka, bu sebeple ancak ve ancak kendi mutfaklarında gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri ürünlerin satışını yapma konusunda taviz vermiyorlar.

Bir ilkeleri de ülkemizde üretimi olan ürünlerin tedarikini, yurt dışından yapmamakla ilgili. Bu konuda da hassaslar, ürün gamlarıyla ilgili yerli üreticilerle sürekli görüşme halindeler.

Güzel Ada Gıda Online Sipariş

“Peki Güzel Gıda’nın bu güzelim ürünlerine nereden ulaşabilirim?” dediğinizi duyar gibiyim, sizi çok bekletmeyeceğim.

Güzel Ada Gıda online sipariş için sizi buraya alalım.

Organik, Vegan ve Glutensiz Beslenme Hakkında biraz daha bilgi isteyenler ise yazımıza aşağıdan devam edebilirler…

Organik Beslenme Nedir?

Organik Beslenme aslında basitçe doğal beslenme anlamına geliyor. Bu da şüphesiz sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı bir ilke.

Modern hayatın hızı, doğadan uzaklaşmamız; ne yazık ki bizleri doğal gıdalardan da kopardı.

Tarımda mahsulün verimini artırma, kısa sürede çok ürün elde etme gibi nedenlerle tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde kimyasal maddeler kullanılmaya başlandı.

Hazır ve paketli ürün tüketimi, şehir hayatının yorucu temposunda tercih sebebi olmaya başladı. Bu da insan sağlığı açısından pek çok tehlike oluşturdu.

Doğal, organik besinlerde hormonlar, tarım ilaçları, kimyasal maddeler, yapay renklendiriciler, koruyucular ve katkı maddeleri bulunmaz. Doğal ve organik besinler, doğayı ve insan bedenini korur.

Organik gıda sertifikaları, bu sebeple çok çok önemli. Satın alacağımız ürünlerin sertifikasını kontrol ederek saflığından ve doğallığından emin olabiliriz.

Her ne kadar organik beslenmeye özen göstermeye çalışsak da bazen güvenilir ve doğru organik ürünleri bulmakta zorlanabiliyoruz.

Burada da Güzel Gıda’nın sertifikalı, organik ürünleri imdadımıza yetişiyor elbette.

Güzel Gıda’da bulabileceğiniz tüm organik ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Vegan Beslenme Nedir?

Vegan yaşam felsefesinin en görünen uygulaması, şüphesiz beslenme.

Hayvansal ürün barındırmayan bir beslenme çeşidine vegan beslenme deniyor.

Vejetaryen beslenmeden farklı olarak vegan beslenmede etin yanı sıra süt, süt ürünleri, yumurta ve bal da tüketilmiyor.

Hal böyle olunca vegan beslenmek, bu beslenmeye uygun gıda bulmak çok da kolay olmuyor. Vegan beslenmeyi tercih eden bir kişi, aynı zamanda aldığı besin maddelerini ölçülü ve dikkatli tükettiği sürece sağlıklı bir beslenme çeşidini de seçmiş oluyor, zira dışarıdan alınan paket ürünlerin çoğunun içinde hayvansal katkı maddeleri bulunuyor.

Öte yandan her insanın protein, B12, demir, kalsiyum gibi bileşikler yönünden zengin besinler tüketmesi gerektiğinden veganların bu yönden zengin besinlerin ne olduğunu bilmesi ve bunlara kolay ulaşması gerekiyor.

Güzel Ada Gıda’nın vegan beslenmeye uygun organik ürünleri bu noktada büyük önem kazanıyor. Örneğin kinoa, insan vücudunun besinlerden alması gereken 9 temel amino asidin tümünü içeren nadir gıdalardan. Yine chia tohumunun protein ve Omega-3 seviyeleri çok yüksek. Üstelik kinoa ve chia tohumu, pek çok tarifte yumurtanın yerine geçecek şekilde malzemelerde yerini alıyor.

Bunun yanı sıra Güzel Gıda’da bulunan çikolata, kakao, fıstık ezmesi gibi ürünler de vegan beslenmeye uygun olarak hazırlanmış; dolayısıyla vegan beslenenler, bu ürünleri de gönül rahatlığıyla tüketebilir.

Güzel Ada Gıda’da bulabileceğiniz tüm vegan ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Glutensiz Beslenme Nedir?

Gluten, tahıllarda bulunan bir protein türü.

Çölyak hastalarının tüketmemesi gereken ancak normalde de sindirimi zor bir besin.

Genelde hamur işlerinde kıvam tutturmak, besini kabartmak için kullanılıyor, örneğin ekmeklerde, poğaçalarda, keklerde…

Tahıllarda bulunan gluten; tüm hamurlu ürünlerde, makarna türlerinde, şekerlemelerde, pastalarda, keklerde, doğal buğday ununda, soslu kuruyemişlerde yer alıyor.

İşlenmiş gıdalara buğday eklendiğinden bu tür ürünlerin çoğunda zaten gluten otomatik olarak var.

Glutensiz beslenmek durumunda olan ya da glutensiz diyet yapmak isteyenler için Güzel Ada Gıda’da çeşit çeşit glutensiz un, çeşit çeşit çikolata, çeşit çeşit baharat, leziz mi leziz fındık, fıstık ezmeleri bulabilir ve rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Bu malzemelerle glutensiz ekmekler, glutensiz poğaçalar, glutensiz makarnalar, glutensiz kekler, glutensiz pizzalar gibi birbirinden lezzetli tarifleri de yapabilirsiniz.

Güzel Ada Gıda’da bulabileceğiniz tüm glutensiz ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Güzel Gıda’da Hangi Ürün Kategorileri Var?

Güzel Gıda ürünleri, web sitesinde kullanıcı dostu bir biçimde kategorilendirilmiş.

Tüm ürünler; vegan, glutensiz ve organik olarak çeşitleniyor. Bu ürünlerden çeşitli baharatlar ve sağlıklı atıştırmalıklar da seçimimize sunulmuş.

Ham Çikolata, Ham Kakao, Kinoa, Saf Salep gibi çeşitli Vegan Ürünler, Organik Açai Üzümü Tozu, Organik Psyllium, Organik Kakao Yağı, Organik Toz Zencefil gibi Glutensiz Ürünler, Organik Hindistan Cevizi Yağı, Organik Yulaf Ezmesi, Organik Kimyon, Organik Soğan Tozu gibi Organik Ürünler, Organik Sarı Hardal Tozu, Organik Tane Karabiber, Organik Seylon Çubuk Tarçın, Organik Seylon Toz Tarçın gibi Baharatlar ve Badem Ezmesi, Kakaolu Fındık Ezmesi, Yerli Susam Tahin, Organik Çikolata Seti gibi Sağlıklı Atıştırmalıklar Güzel Ada Gıda’nın web sitesinde ayrıntılı olarak bulunuyor.

Güzel Ada Gıda’nın Tüm Ürünleri Neler?

Güzel Gıda’da bulunan tüm ürünleri sıralayalım:

Organik Soğan Tozu, Organik Toz Karabiber, Organik Toz Tatlı Biber, Organik Pul Biber, Organik Kakao Parçacıkları, Organik Yılbaşı Sepeti, Organik Çikolata Seti, Organik İncir Tarçın Çikolata, Organik Açai Vişne Çikolata, Organik Chili Çilek Çikolata, Çiğ Karabuğday Unu Glutensiz Ekonomik Paket, Yerli Susam Tahin, Organik Glutensiz Yulaf Ezmesi Ekonomik Paket, Badem Unu Ekonomik Paket, Glutensiz Tam Yulaf Unu Ekonomik Paket, Organik Soğuk Sıkım Hindistan Cevizi Yağı Ekonomik Paket, Glutensiz Ekmek Seti, Güzel Dondurma Seti, Saf Salep, Güzel Bir Kahvaltı Seti, Organik Psyllium Ekonomik Paket, Organik Parçacıklı Çikolata, Organik Fenugreek, Organik Psyllium, Çikolatalı Kurabiye Seti, Organik Kimyon, Organik Acı Chili Kırmızı Biber Tozu, Organik Sarı Hardal Tozu, Badem Ezmesi, Organik Sade Çikolata, Glutensiz Bebek Bisküvisi Seti, Glutensiz Hamur İşi Seti, Kakaolu Pancake Seti, Çiğ Karabuğday Unu, Aile Boyu Seti, Güzel Bahar Seti, Çikolata Dükkanı Seti, Brownie Mix Seti, Organik Seylan Çubuk Tarçın, Organik Seylan Toz Tarçın, Organik Toz Zerdeçal, Organik Toz Zencefil, Organik Tane Beyaz Biber, Organik Tane Karabiber, Organik Açai Üzümü Tozu, Organik Chia, Organik Kakao Parçacıkları, Organik Kinoa, Glutensiz Tam Yulaf Unu, Organik Glutensiz Yulaf Ezmesi, Badem Unu, Organik Hindistan Cevizi Unu, Organik Hindistan Cevizi Yağı, Organik Kakao Yağı, Matcha Tozu, Kinoa Unu, Kırmızı Kinoa, Beyaz Kinoa, Chia, Organik Kakao, Organik Ham Kakao, Sade Fındık Ezmesi, Sade Badem Ezmesi, Sade Fıstık Ezmesi, Yerli Susam, Kakaolu Fındık Ezmesi, Hindistan Cevizli Badem Ezmesi, Taneli Fıstık Ezmesi ve Organik Hindistan Cevizi Rendesi.

Güzel Ada Gıda Markaları Neler?

Güzel Gıda markaları arasında Güzel Ada Gıda, Güzel Ada Bahar ve Güzel Ada Pharma bulunuyor.

Güzel Gıda’nın alt markaları da bizlere farklı seçeneklerde gıda ürünü sunuyor. Güzel Ada Gıda markasında Organik Çikolatalar, Çikolatalı Kurabiye Seti, Brownie Mix set, Ekonomik Paketli Glutensiz Tam Yulaf Unu gibi ürünler bulunurken Güzel Ada Bahar markasında Güzel Bahar baharat seti, Saf Salep, Organik Pul Biber, Organik Toz Karabiber gibi ürünlere yer verilmiş. Güzel Ada Pharma markasında glutensiz unla yapılan tariflere esneklik veren Organik Psyllium (kaynıyarık otu tozu) ve hazımsızlığa iyi geldiği belirtilen Çemen Otu Tozu yani Organik Fenugreek ürünleri var..

Güzel Gıda Setleri - Avantajlı Ürün Paketleri

Güzel Gıda Setleri ise bu şekilde alındığında çok daha uygun fiyata gelen, indirimli güzeller. Bunlar, Organik Çikolata Seti, Çikolatalı Kurabiye Seti, Glutensiz Ekmek, Güzel Bir Kahvaltı gibi oldukça iyi düşünülmüş, hayat kolaylaştırıcı, mutfaklarda her daim olması gereken ürünlerden oluşan, avantajlı ürün paketleri.

Güzel Ada Gıda’nın organik, vegan ve glutensiz ürünleri, mis gibi kokan, doğal, gerçek mahsul baharatları, birbirinden iyi düşünülmüş setleri ve lezzetli mi lezzetli atıştırmalıkları, mutfak alışverişlerimizde bir alışkanlık haline geldi bile.