Hablemitoğlu suikastı davasında tüm sanıklara tahliye

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesine karar verildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada, eski ÖKK MAK Alay Komutanı emekli Albay L.G., tetikçi olmakla suçlanan eski Özel Kuvvetçi T.M. ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilişini bizzat duyurduğu N.G.B. ve F.E.’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

T24’ün haberine göre; Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katılırken, Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da hazır bulundu.

"ABDULLAH GÜL VE TUNCAY ÖZKAN TANIK OLARAK DİNLENSİN"

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından mahkeme talepleri aldı. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, davayı tanıklar davası haline getirmenin doğru olmadığını, ancak televizyonlarda, “Katili biliyorum. Devlet sorsun, açıklarım.” diyenler olduğunu belirterek, Abdullah Gül, Hasan Atilla Uğur, Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü, İrfan Fidan, Mustafa Çalışkan, Tamer Topsakal ve Tuncay Özkan’ın tanık olarak dinlenmesini istedi. Barkın’ın bu talebini sanık avukatları da destekledi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Daha sonra, aynı zamanda iddianameyi hazırlayan savcı Zafer Ergün taleplere yönelik mütalaasını açıkladı. Savcı Ergün, Abdullah Gül’ün dinlenilmesi talebini mahkemenin takdirine bırakırken, Tuncay Özkan’ın ise beyanlarının dosyaya kazandırılmasından sonra dinlenilmesine ilişkin karar verilmesini, sanıkların tutukluluk halinin de devamını talep etti.

Verilen 4.5 saatlik aranın ardından mahkeme, tutuklu sanıklar L.G., T.M., N.G.B., F.E., Köstem ve Altaylı’nın “mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle” tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık da kalmamış oldu. Tahliye edilen sanıklardan N.G.B., Ukrayna’dayken itiraflarıyla gündeme gelmiş, N.G.B.’ın Türkiye’ye getirilmesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat duyurmuştu.

ÖZKAN VE UĞUR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme ayrıca gazeteciler Abdurrahman Şimşek ve Ferhat Ünlü, Tuncay Özkan ile Hasan Atilla Uğur’un tanık olarak dinlenmesini, Abdullah Gül’ün dinlenmesi talebinin ise tüm deliller toplandıktan sonra kararlaştırılmasına hükmetti. Dönemin İstanbul başsavcı vekili İrfan Fidan ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın dinlenmesi talebini reddeden mahkeme ayrıca, Hablemitoğlu’nun katledilmesinden birkaç gün önce Eskişehir’de katıldığı konferansın görüntüleri ile öldürülmesinden hemen önce alışveriş yaptığı markette Hablemitoğlu’nu izlediğinden şüphelenilen iki kişinin yer aldığı görüntülerin dosyaya getirtilmesine hükmetti. Mahkeme, söz konusu görüntülerdeki kişilerin, o dönem ÖKK MAK Alay Komutanlığında görevli binbaşı rütbesinin altındaki personelin bilgi ve görüntüleriyle karşılaştırılmasına da karar verdi.

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU'NDAN TEPKİ

Öte yandan, duruşma sonrası Şengül Hablemitoğlu mahkemenin tahliye kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şengül Hablemitoğlu, "Necip Hablemitoğlu cinayeti davası; tüm sanıkların tutuksuz yargılanması kararı çıktı. İlerleyen zamanda ne olacak bilinmez. Bu durumda ne söylenir onu bilemedim. Bilemedim yani, biz ne yaşadık 20 yıl?" diye sordu.