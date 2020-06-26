Hafta sonu yasağı için yeni duyuru: İşte muaf tutulacak yer ve kişiler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” uygulanacak.

Ancak hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak.

Yerli/yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek.

Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve muaf tutulacak iş yerleri

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