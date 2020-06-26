SON DAKİKA
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN YENİ AÇIKLAMA!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Haziran 2020 14:10

Hafta sonu yasağı için yeni duyuru: İşte muaf tutulacak yer ve kişiler...

Hafta sonu yapılacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan muaf olacak iş yerleri ve kişiler için yeni bir açıklama geldi.

Hafta sonu yasağı için yeni duyuru: İşte muaf tutulacak yer ve kişiler...
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” uygulanacak.

Ancak hafta sonu uygulanacak kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından, YKS’nin yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyelerde çalışanlar muaf tutulacak.

Yerli/yabancı turistler, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek.

Yerli ve yabancı turistler halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve muaf tutulacak iş yerleriHafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve muaf tutulacak iş yerleri

Muğla'nın hafta sonu tatilcileri; sokağa çıkma yasağından muaf!Muğla'nın hafta sonu tatilcileri; sokağa çıkma yasağından muaf!

27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağında bakkallar açık olacak mı?27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağında bakkallar açık olacak mı?

 

 

 

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
içişleri bakanlığı , sokağa çıkma yasağı , yeni açıklama , muafiyet , muaf
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM