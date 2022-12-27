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Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı

Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı
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ÖSYM, tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) sınavlarının sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2022-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) sınavlarının sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26-27 Kasım'da uygulanan 2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ve 2022 İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na (2022-İdari Yargı) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Duyuruda ayrıca, sınavın cevap kağıtlarının ve aday cevaplarının da erişime açıldığı bildirildi. Adaylar cevap kağıtlarına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle ulaşabilecek.

 

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